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وكيل "النواب" لوزير المالية: أين التشريعات التي تفجر الطاقات وتوفر مناخًا إيجابيًّا للاستثمار؟

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وكيل "النواب" لوزير المالية: أين التشريعات التي تفجر الطاقات وتوفر مناخًا إيجابيًّا للاستثمار؟ وكيل "النواب" لوزير المالية: أين التشريعات التي تفجر الطاقات وتوفر مناخًا إيجابيًّا للاستثمار؟

مصراوي Masrawy

02:56 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

طالب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، وزير المالية، بإلغاء ضريبة الأطيان؛ لرفع الأعباء عن الفلاحين الذين يعانون أشد المعاناة.

وقال أبو العينين، في كلمته أمام جلسة مجلس النواب، اليوم الإثنين، تعقيبًا على بيان وزير المالية الدكتور محمد معيط: الرئيس لديه رسالة في شأن المستقبل الطموح في ما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، موضحًا أن أرقام الموازنة حقيقية وجادة؛ ولكنها لا تعكس القوة الحقيقية للاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية مراعاة السياسات والتشريعات التي تفجر الطاقات الحقيقية للاقتصاد.

ولفت وكيل مجلس النواب إلى أن الاستثمار هو مفتاح النمو في أي بالعالم، مشددًا على أهمية التسويق الجيد من أجل جذب الاستثمارات واستغلال الثورة التكنولوجية.

وتابع أبو العينين: ربنا وهب طاقات إنتاجية كبيرة، ويبقى السؤال: أين التشريعات التي تفجر الطاقات ونستطيع من خلالها توفير مناخ إيجابي للاستثمار؟

وأشار وكيل البرلمان إلى أن هناك تشريعات لا تواكب الطموحات الاقتصادية، مؤكدًا أنه رغم ذلك فإن هناك مبادرات تاريخية في عمليات الرقمنة وغيرها.

وتابع أبو العينين: لا بد من وجود رسم للسياسات الاقتصادية الكلية، وقدرتها على التنافسية العالمية، لا سيما بعد جائحة وما يستتبعها من تغيير في السياسات المالية العالمية.

وأشار وكيل البرلمان إلى أن العمود الفقري للاقتصاد المصري هو الزراعة والصناعة، مشددًا على أهمية وجود سياسات تحفيزية للاستثمار في هذين القطاعَين.

وشدد أبو العينين على أهمية استغلال الموقع الجغرافي لمصر من خلال مبادرات جديدة؛ حتى تتضاعف الأرقام بالموازنة العامة للدولة.

ووجه وكيل "النواب" تحية إلى وزير المالية، قائلًا: قمت بثورة كبيرة داخل الوزارة، مشددًا على أهمية أن يكون هناك منظومة تشريعات وسياسات جديدة؛ لتحقيق معدلات نمو واقتصاد وطني قوي.

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