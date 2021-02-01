الأربعاء المقبل.. الجامعة الأمريكية بالقاهرة تناقش"العلاقات الأمريكية العربية"

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تعقد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، يوم الأربعاء القادم، ندوة عبر الإنترنت بعنوان "العلاقات الأمريكية العربية،" كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير عبر الإنترنت وذلك في الساعة 6 مساء.

ويتحدث في المحاضرة فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشبلي تلحمي، أستاذ كرسي أنور السادات للسلام والتنمية وباحث أعلى غير مقيم للسياسة الخارجية بمركز سياسات الشرق الأوسط، ونبيل فهمي، العميد المؤسس لكلية الشئون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ووزير خارجية مصر الأسبق، وألان ستوجا، رئيس مؤسسة تالبيرج وشركة زيمي للإتصالات، و إبراهيم عوض، أستاذ الشئون الدولية ومدير مركز الهجرة ودراسات اللاجئين بالجامعة.