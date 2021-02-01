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رئيس يوقع اتفاقية تعاون مع مديرية الأوقاف

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رئيس جامعة دمياط يوقع اتفاقية تعاون مع مديرية الأوقاف رئيس يوقع اتفاقية تعاون مع مديرية الأوقاف

مصراوي Masrawy

03:12 م الإثنين 01 فبراير 2021

دمياط - محمد إبراهيم:
التقى الدكتور السيد دعدور، رئيس ، الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف، لمناقشة بروتوكول التعاون المقرر إبرامه بين الجامعة ووزارة الأوقاف.
ويهدف بروتوكول التعاون إلى عقد دورات تدريبية، بناءً على رغبة وزارة الأوقاف في عقد دورات تدريبية للأئمة والواعظات بالتعاون مع جامعة دمياط في العديد من المجالات وهي اللغة العربية وآدابها، ودورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، ودورة مهارات إعلامية.
ومن المقرر أن يجرى التدريب بمقر الكليات، بعد الاتفاق عليها بين كل من جامعة دمياط ومديرية الأوقاف بدمياط، وتتكفل الجامعة بترشيح أعضاء هيئة التدريس المتميزين في المجالات السابق ذكرها، وتتحمل وزارة الأوقاف صرف بدل المحاضرات للمحاضرين.
كما أحال رئيس الجامعة، ملحقا مكملا للبروتوكول لمجلس الجامعة، لإبداء الرأي خاص بفتح باب التقدم لتسجيل درجتي الماجستير والدكتوراة، وتمنح الجامعة بموجبه نسبة تخفيض على المصروفات الدراسية بنسبة 50% لمن يجتاز اختبارات القبول التي تعقدها وزارة الأوقاف لأئمتها.
وتتحمل وزارة الأوقاف 50% لمن ترشحهم للجامعة بموجب خطاب رسمي من ديوان عام الوزارة، ولا يتحمل الدارس أي تكاليف دراسية.

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