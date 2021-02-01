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25 صورة ترصد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير 181 قرية بسوهاج

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25 صورة ترصد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير 181 قرية بسوهاج 25 صورة ترصد اصطفاف المعدات المشاركة في تطوير 181 قرية بسوهاج

مصراوي Masrawy

03:10 م الإثنين 01 فبراير 2021

سوهاج - عمار عبدالواحد:

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، بمدينة سوهاج الجديدة اصطفاف 210 من المعدات والمركبات المشاركة في تطوير 181 قرية بـ 7 مراكز مختلفة بسوهاج، بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمدينة سوهاج الجديدة.

رافق المحافظ خلال التفقد كل من العميد إبراهيم محمود ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، العقيد أسامة رشاد المستشار العسكري للمحافظة، أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ سوهاج خلال تفقده الاصطفاف على ضرورة الجاهزية التامة للمعدات، لافتا إلى أهمية تفهم العناصر البشرية العاملة عليها لمهام عملهم أثناء تنفيذ الأعمال، مشيرا إلى أهمية المبادرة الرئاسية التي تعتبر فرصة تاريخية غير مسبوقة لتطوير القرى بكافة محافظات الجمهورية، وخاصة محافظة سوهاج.

وشدد " الفقي " على عدم التهاون أو التقصير في تنفيذ المبادرة، لافتا إلى ضرورة العمل بروح الفريق، وتعاون كافة الجهات المعنية، لانتهاز الفرصة وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية لصالح أهالي وأبناء سوهاج.

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