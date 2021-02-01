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بتداولات بلغت 8.9 مليارات ريال لأكثر من 215 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 54.12 نقطة ليقفل عند مستوى 8648.43 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 215 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 365 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 150 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات حلواني إخوان، وأبو معطي، والمصافي، وأسلاك، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الفخارية، والعمران، والكثيري، وبدجت السعودية، وسيرا فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.90% و4.42%.

وكانت أسهم شركات أبو معطي، وكيان السعودية، وجازادكو، والإنماء، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أبو معطي، والواحة، ووفرة، وباعظيم، والمصافي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعاً 94.90 نقطة ليقفل عند مستوى 25234.49 نقطة، وبتداولات بلغت 38 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 285 ألف سهم تقاسمتها 829 صفقة.