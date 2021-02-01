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أمين مجلس التعاون: استقرار العراق مهمٌ لدول الخليج

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أمين مجلس التعاون: استقرار العراق مهمٌ لدول الخليج أمين مجلس التعاون: استقرار العراق مهمٌ لدول الخليج
أكد الحرص على تعزيز أواصر العلاقة القوية مع بغداد

أمين مجلس التعاون: استقرار العراق مهمٌ لدول الخليج

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، إن مجلس التعاون الخليجي يدعم العراق في حربه ضد الإرهاب، وأن استقرار هذا البلد مهم بالنسبة لدول الخليج.

وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك عقد في بغداد، اليوم، مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن مجلس التعاون الخليجي حريص على تعزيز أواصر العلاقة القوية بين العراق ودول الخليج.

وكشف عن لقاء قريب لرجال الأعمال والمستثمرين العراقيين والخليجيين؛ لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وأشار "الحجرف" إلى أنه بحث مع الوزير العراقي ملف الربط الكهربائي بين العراق ودول مجلس التعاون.

من جانبه، قال وزير الخارجية العراقي: المباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ركزت على ملف محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، ودول الخليج تدعم استقرار بلادنا.الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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