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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال د.محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولي 105.5 مليار جنيه في موازنة 2019/2020، رغم جائحة كورونا، موضحًا أن مصر ثاني أفضل دولة في تحقيق فائض نمو أولي.

وأضاف معيط، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين، خلال عرضه بيان موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، إن هذا الفائض يعني أن الإيرادات تغطي مصروفات الدولة ويستخدم الفائض منه في سداد أعباء الدين، مشيرًا إلى أنه كان في الماضي يتم الاقتراض لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات، ثم نقترض لسد أعباء الدين.

وأضاف وزير المالية أن العام السابق شهد تحقيق فائض يُقدر بنحو 103 مليارات جنيه؛ وهو مثل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مشبيرًا إلى أن كثيرًا من الدولة كان نموها بالسلب بسبب جائحة كورونا.