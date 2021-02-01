"الكهرباء" تكشف حجم شكاوى المواطنين على الخط الساخن 121

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الاثنين، عن تلقى خدمة الخط الساخن 121 حوالي 9 ملايين مكالمة منذ بداية تدشينه في أغسطس 2016 وحتى 30 أبريل الماضي.

وكانت وزارة الكهرباء، فعلت عدد من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات، وذلك في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم.