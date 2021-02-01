البابا تواضروس يترأس طقس إعداد الميرون ويرسم رئيسا جديدا لدير أبومقار في مارس

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مصراوي Masrawy

كتب- مينا غالي:

يجرى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، طقس صنع زيت الميرون المقدس يومي ١٠- ١١ مارس المقبل.

وتعد هذه هي المرة الأربعين التي يصنع فيها "الميرون" في تاريخ الكنيسة، والمرة الثالثة في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث كانت المرة الأولى في عهد قداسته عام ٢٠١٤ والثانية عام ٢٠١٧.

ومن المقرر أن يكون يوم الاثنين 1 مارس المقبل، أول اجتماعات المجمع المقدس، وتنعقد اللجان الفرعية بالمجمع المقدس على مدار ثلاثة أيام وهم 9 لجان بخلاف اللجنة الدائمة، ويوم الخميس 4 مارس الاجتماع الرسمى بالمقر البابوى بدير الأنبا بيشوى، وسيكون الموضوع الرئيسى للمجمع المقدس هذا العام هو "كيف كل لجنة تستفيد وتتكيف مع فيروس كورونا؟ والاستفادة التى تقدمها الكنيسة للشعب".

ويترأس البابا يومي السبت 6 مارس والأحد 7 مارس، رسامات أساقفة جدد وتجليس أساقفة أخرى، ومن المقرر أن تكون بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث من المقرر أن يكون من ضمن الرسامات رئيس جديد لدير أبو مقار بوادى النطرون، خلفا للأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير الذى تم قتله فى 29 يوليو 2018.

ويوم الاثنين 8 مارس، سيكون ذكرى مرور عام على وفاة الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون، sيكون قداس للذكرى بالدير، والثلاثاء 9 مارس، سوف تحتفل الكنيسة باليوبيل الذهبى لنياحة البابا كيرلس السادس، وسيكون هناك قداس لأعضاء المجمع المقدس كافة بدير مار مينا بكينج مريوط.

وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني، مساء السبت 23 يناير الماضى، اجتماعًا مع سكرتارية المجمع المقدس والسكرتارية الفنية المعاونة لمناقشة الإعداد لجلسة المجمع المقدس التى يجرى الترتيب لعقدها فى شهر مارس المقبل، وأيضًا للتحضير للسيامات الأسقفية الجديدة، وإعداد الاحتفال باليوبيل الذهبى لنياحة القديس البابا كيرلس السادس وتذكار السنة الأولى لنياحة شيخ البرية الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوى بوادى النطرون.