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محافظ أسوان: مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجي

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محافظ أسوان: مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجي محافظ أسوان: مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجي

مصراوي Masrawy

02:52 م الإثنين 01 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

قرر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تخصيص مكافأة 5 آلاف جنيه لأفضل مركز تكنولوجى على مستوى المحافظة، في الأداء وسرعة إنهاء المعاملات الجماهيرية للمواطنين، بجانب معاقبة أسوأ مركزين بتوقيع الجزاءات الرادعة على العاملين فيهما، وذلك تنفيذًا لمبدأ الثواب والعقاب.

وأكد المحافظ على أن المقصرين ليس لهم مكانًا ضمن منظومة العمل في هذه المراكز، وسيجرى محاسبة المسئولين عنها في حالة وجود أي أخطاء أو تقاعس من الذين لا يقدرون الوقت ولا يعملون على إنهاء مطالب ومصالح المواطن البسيط.

جاء ذلك أثناء اجتماع محافظ أسوان، اليوم الاثنين، مع رؤساء المراكز والمدن والمسئولين والعاملين بالمراكز التكنولوجية بجميع أنحاء المحافظة في إطار المراجعة الدورية من المحافظة لمستوى الأداء داخلها.

وشدد اللواء أشرف عطية على إلغاء جميع الإجازات الاستثنائية الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا، في ظل حاجة العمل الملحة لعدم تعطيل آلية تقديم الخدمات المختلفة، وإنهاء المعاملات المتأخرة في المدة القانونية المحددة لها.

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