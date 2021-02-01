Acronis تمنح قدرات تمكينية لشركات إعادة البيع وموفري الخدمة من خلال برنامج الشراكة الجديد ‎#CyberFit الذي يركز على السحابة.

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، ("ايتوس واير"): كشفت اليوم شركة Acronis الرائدة عالميًا في مجال الحماية الإلكترونية عن تفاصيل برنامجها الجديد للشراكة ‎#CyberFit. ويأتي هذا التطوير للبرنامج الحالي للشركة ليضفي مزيدًا من التركيز على دعم تنمية الشركاء، لاسيما فيما يخص الخدمات القائمة على السحابة، فيما يكافئ موفري الخدمة وشركات إعادة البيع عن خبراتهم والتزامهم وتطورهم مع شركة Acronis، وذلك عن طريق مزايا تستند إلى الأداء وتعويضات مالية.

وقد شهد النظام المتكامل للخدمات السحابية لشركة Acronis زيادة بأكثر من الضعف منذ عام 2018، كما سجل العام الماضي نموًا هو الأكبر في عدد الشركاء الجدد بزيادة بلغت نسبتها 30% في عدد الشركاء النشطين المختصين بتوفير الخدمة خلال عام 2020. الآن وبناءً على التعليقات المقدمة من شركاء Acronis، تقدم الشركة برنامجًا للشراكة يدعم استراتيجيات دخول السوق ذات الرؤية المستقبلية، بما يمكن الشركاء من تحقيق المزيد من الأرباح أثناء نشر الحلول القائمة على السحابة والملائمة بشكل فريد للتعامل مع تحديات الحماية العصرية التي يواجهها عملاؤهم.

صرَّح مؤسس شركة Acronis ورئيسها التنفيذي "سيرجي بيلوسوف" "SB" قائلاً: "تعطي شركة Acronis الأولوية لربحيّة شركائنا. ومنذ قيامنا بإطلاق نظام Acronis Cyber Protect العام الماضي، فقد انهالت علينا التعليقات الإيجابية إلى حدٍ كبير من جانب الشركاء حول القدرة على توسيع نطاق أعمالهم وزيادة إنتاجية المتخصصين في مجال تقنيات المعلومات بشكل هائل. وقد مكنت منصة الحماية الإلكترونية Acronis Cyber Platform الشركاء من أتمتة الحماية الإلكترونية وتخصيصها وتقديمها بمستوى لم يكن ممكنًا من قبل". "الآن ومع تقديم برنامج الشراكة ‎#CyberFit الجديد – والذي يركز على الأعمال السحابية – فسيتوفر للشركاء جميع الأدوات التي تساعدهم على تنمية أعمالهم بشكل مطرد وعلى توفير خدمات حماية إلكترونية جديدة لعملائهم".

برنامج الشراكة المطوّر لشركة Acronis

لقد تم وضع تصور جديد لبرنامج الشراكة ‎#CyberFit لشركة Acronis ليكون برنامجًا موحدًا لموفري الخدمة وشركات إعادة البيع، فبات يشتمل الآن على ما يلي:

الحوافز المالية التي تزداد مع تقدم الشركات ضمن مستويات البرنامج، بما في ذلك التخفيضات وصناديق تنمية السوق القائمة على العروض.

مقومات للتسويق والمبيعات، باستخدام أدوات أتمتة التسويق الإضافية وأدوات التجديد التي ستطلق في مارس القادم من عام 2021.

المساعدة في إدارة الحسابات التي تزداد بازدياد مستوى البرنامج، وذلك بفضل دعم تسويقي مخصص ومتاح للشركاء من فئة Platinum

الدعم الفني المُحسّن لتمكين أوقات استجابة أسرع.

المبيعات والتدريب التقني من خلال أكاديمية Acronis #CyberFit Academy، التي توفر نوعين من الدورات التدريبية في صورة بث مباشر وعبر الإنترنت.

وبالنظر إلى اتساع نطاق برنامج الشراكة ‎المطوّر ‎#CyberFit، فقد لاحظ المتابعون لهذا المجال أن شركة Acronis توفر بوضوح الدعم الذي ينشده الكثيرون في قناة تقنيات المعلومات.

وصدر تصريح من جانب "فيل غودوين" مدير الأبحاث في مؤسسة IDC جاء فيه: "في عالم اليوم الذي يركز على التكنولوجيا الرقمية، من الهام أن يتواصل البائعون بسهولة وكفاءة مع الشركاء لتحسين تجربة المستخدم. وقد تم تصميم برنامج الشراكة ‎الجديد ‎#CyberFit الخاص بشركة Acronis لبناء هذا النوع من العلاقات على وجه التحديد. ومن خلال تحسين هذا العرض المقدم على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد أثبتت Acronis التزامها بتقديم الدعم التسويقي والتقني والمالي الكامل لشركائها في الوقت الحالي والمستقبل، مع تفانيها في توفير حلول الحماية الإلكترونية".

المزيد من التحسينات في الطريق

كشفت شركة Acronis كذلك أنه بدءًا من شهر مارس، سيتمكن الشركاء من استخدام البوابة الإلكترونية الجديدة للشركاء Partner Portal، وهي منصة من شأنها جعل إدارة الحسابات والتواصل مع Acronis أيسر من أي وقت مضى.

يقول أليكس روسلياكوف، رئيس قناة Acronis "إن نجاح شركائنا هو نجاحنا". "وذلك من خلال زيادة المبيعات، والتسويق، وأدوات الدعم الفني والتدريب، فإننا نجعل حماية العملاء وإسعادهم من خلال حلول Acronis العالمية للحماية الإلكترونية أمر اً أسهل من أي وقت مضى على الشركاء. تواصل Acronis الاستثمار في تطوير الشركاء ونموهم لمصلحتنا المشتركة."

رحب شركاء Acronis الحاليين بالتغييرات المعلنة، حيث صرح نجيب أبوحبيب، المدير العام لـ BPS " مع انطلاقة #Cyberfit! وأدوات و حلول Acronis للأمن السيبراني وحماية البيانات، ما زلنا سعيدين بإبقاء بيانات شركائنا محمية من أي هجمات و ذلك من خلال معاينة الأمن للمستخدم النهائي عن طريق منصة Acronis ".

وسيتبع حدث الإطلاق اليوم فعالية انطلاق برنامج الشراكة ‎#CyberFit الخاص بشركة Acronis، والذي سيقام افتراضيًا في 2 فبراير الساعة 10 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي لأمريكا الشمالية. سيتعرف الحاضرون على المزيد حول مخطط Acronis لعام 2021 وما يمكن توقعه على مدار العام، بما في ذلك أدوات جديدة إضافية ونماذج الترخيص وفرص التدريب.

ستكشف Acronis كذلك في الفعالية عن صيغة جديدة للتراخيص، والتي تم تصميمها لمساعدة الشركاء على خلق فرص جديدة واجتذاب قنوات جديدة لتدفق الإيرادات من خلال توسيع خدمات الحماية الإلكترونية الخاصة بهم في العام المقبل.