محافظ الفيوم يراجع خطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق

مصراوي Masrawy
02:38 م الإثنين 01 فبراير 2021
الفيوم – حسين فتحى:
طالب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق بضرورة ترتيب كافة المشروعات التى تم إدراجها بخطط التطوير بحسب الأولويات والحاجة الضرورية، للبدء بالمشروعات الأكثر إلحاحًا.
موضوعات أن ذلك في إطار استراتيجية واضحة ومحددة، مع مراعاة تكلفة أعمال التطوير بكل قطاع على حده لإعطاء صورة حقيقية للواقع، بكافة القطاعات من مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة والتعليم والغاز والطرق ومنظومة الإنارة والري والطب البيطري والخدمات الشبابية والأبنية التعليمية وغيرها.
وذكر الدكتور محمد التونى محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال لقائه برئيسى المركزين، راجع خطط التطوير الشاملة التى سيتم تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق - ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، والتي تم وضعها بالتنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن خطط التطوير التي تم وضعها شملت كافة مقترحات جلسات الحوار المجتمعي التى تم عقدها مع مواطني المركزين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتكون خطط واقعية تلبي المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.
ووجه "الأنصاري" رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق ومدير عام الطرق، للتنسيق مع مسئولي كافة المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء والتليفونات لمراجعة كافة الطرق المدرجة ضمن خطة التطوير الشاملة بالمركزين قبل البدء فى أعمال الرصف والصيانة ورفع الكفاءة لترتيب الأولويات وذلك للبدء فى الأعمال على وجه السرع.
جاء ذلك خلال الأجتماع الموسع الذى عقده محافظ الفيوم برؤوساء القطاعات التنفيذية بالمحافظة لمراجعة خطط التطوير النهائية لقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، التي سيتم تنفيذها بالمركزين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.