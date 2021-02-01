محافظ الفيوم يراجع خطط تطوير قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق

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مصراوي Masrawy

الفيوم – حسين فتحى:

طالب الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق بضرورة ترتيب كافة المشروعات التى تم إدراجها بخطط التطوير بحسب الأولويات والحاجة الضرورية، للبدء بالمشروعات الأكثر إلحاحًا.

موضوعات أن ذلك في إطار استراتيجية واضحة ومحددة، مع مراعاة تكلفة أعمال التطوير بكل قطاع على حده لإعطاء صورة حقيقية للواقع، بكافة القطاعات من مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة والتعليم والغاز والطرق ومنظومة الإنارة والري والطب البيطري والخدمات الشبابية والأبنية التعليمية وغيرها.

وذكر الدكتور محمد التونى محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال لقائه برئيسى المركزين، راجع خطط التطوير الشاملة التى سيتم تنفيذها بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق - ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، والتي تم وضعها بالتنسيق المشترك بين مختلف القطاعات، لافتاً إلى أن خطط التطوير التي تم وضعها شملت كافة مقترحات جلسات الحوار المجتمعي التى تم عقدها مع مواطني المركزين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لتكون خطط واقعية تلبي المتطلبات والاحتياجات الفعلية للمواطنين.

ووجه "الأنصاري" رئيسي مركزي إطسا ويوسف الصديق ومدير عام الطرق، للتنسيق مع مسئولي كافة المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والكهرباء والتليفونات لمراجعة كافة الطرق المدرجة ضمن خطة التطوير الشاملة بالمركزين قبل البدء فى أعمال الرصف والصيانة ورفع الكفاءة لترتيب الأولويات وذلك للبدء فى الأعمال على وجه السرع.

جاء ذلك خلال الأجتماع الموسع الذى عقده محافظ الفيوم برؤوساء القطاعات التنفيذية بالمحافظة لمراجعة خطط التطوير النهائية لقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، التي سيتم تنفيذها بالمركزين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد.