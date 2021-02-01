غلق 18 مركزًا للدروس الخصوصية ومستشفى خاصة في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه جرى غلق وتشميع 18 مركزًا للدروس الخصوصية بمدينتي فاقوس والحسينية؛ وذلك لمنع تجمعات الطلاب وللحد من انتشار فيروس كورونا.

أكد محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الأثنين، أنه جرى غلق وتشميع مستشفى خاص بمدينة مشتول، لادارته دون ترخيص، وفض سرادق عزاء بمدينة الزقازيق، وإزالة 81 حالة إشغال طريق بمدينة بلبيس، وتحرير 19 محضر إشغال طريق، ومصادرة 8 شيش من مقاهي مخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.