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مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية

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مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية مصرع ربة منزل على يد زوجها بسبب خلافات أسرية

مصراوي Masrawy

02:24 م الإثنين 01 فبراير 2021

الغربية-مروة شاهين:

شهدت قرية الروضة التابعة لمدينة السنطة بمحافظة الغربية اليوم الإثنين، حادثاً مأساويا حيث لقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها، بسبب الخلافات الزوجية.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة السنطة بلاغاً بوجود مشاجرة وقتيلة بقرية الروضة دائرة المركز وانتقل رئيس المباحث والقوة المرافقة، وتبين مصرع ربة منزل على يد زوجها.

جرى نقل المتوفية إلى مشرحة المستشفى العام وتجري أجهزة البحث الجنائي القبض على الزوج المتهم وأخطرت النيابة والتى تتولى التحقيق.

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