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17 فبراير.. محاكمة قاتل حفيدة رئيس وزراء ليبيا الأسبق

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17 فبراير.. محاكمة قاتل حفيدة رئيس وزراء ليبيا الأسبق 17 فبراير.. محاكمة قاتل حفيدة رئيس وزراء ليبيا الأسبق

مصراوي Masrawy

02:42 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- طارق سمير:

حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبده عطية الأودن، جلسة 17 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة قاتل حفيدة ونيس القذافي رئيس وزراء ليبيا الأسبق.

كانت النيابة العامة المصرية أحالت قاتل حفيدة ونيس القذافي آخر رئيس وزراء لليبيا في عهد الملكية إلى محكمة الجنايات.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليها ريتاج محسن ونيس القدافي عمدا بأنه قام إثر خلاف دب بينهما لإلحاحها المستمر على طلبها الزواج منه بدفعها من أعلى شرفة غرفة النوم الكائنة بالطابق السابع العلوي بالعين التي استأجرها لإقامتها فأسقطها عمدا قاصدا من لك قتلها وقد ارتطمت بالأرض فالمت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياتها علي الفور.

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