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"الأمن العام": تنفيذ 55 ألف حكم قضائي.. وضبط 193 تاجر مخدرات

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"الأمن العام": تنفيذ 55 ألف حكم قضائي.. وضبط 193 تاجر مخدرات "الأمن العام": تنفيذ 55 ألف حكم قضائي.. وضبط 193 تاجر مخدرات

مصراوي Masrawy

02:40 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 149 قطعة سلاح ناري، و193 قضية مخدرات، وتنفيذ 55344 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما ضبط 21 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة، 217 دراجة نارية مخالفة، 21327 مخالفة مرورية متنوعة و فحص 52 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 7 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية .

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية .

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