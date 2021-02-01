أخبار عاجلة

واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعاون الإسلامي" تجدد موقفها الداعم لشعب الروهينجيا المسلم وتدعو إلى تأمين سلامتهم

Print
"التعاون الإسلامي" تجدد موقفها الداعم لشعب الروهينجيا المسلم وتدعو إلى تأمين سلامتهم "التعاون الإسلامي" تجدد موقفها الداعم لشعب الروهينجيا المسلم وتدعو إلى تأمين سلامتهم
طالبت بالاعتراف بحقوقهم الأساسية بما في ذلك حق المواطنة الكاملة وتهيئة الظروف لعودتهم

جددت منظمة التعاون الإسلامي موقفها الثابت والداعم لشعب الروهينجيا المسلم ودعوتها إلى تأمين سلامته وأمنه والاعتراف بحقوقه الأساسية، بما في ذلك حق المواطنة الكاملة وتهيئة الظروف المواتية لعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة لجميع اللاجئين والنازحين داخليًا من الروهينجيا.

وتابعت المنظمة عن كثب التقارير الواردة عن التطورات الجارية في ميانمار، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم المزيد من الدعم لمختلف الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة لصالح الروهينجيا والوقف الفوري لمختلف أشكال العنف ضدهم.منظمة التعاون الإسلامي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ

"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ

"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه

"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه

شبكة عيون الإخبارية