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"نزاهة" تعلن انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامجها التوعوي "وطننا أمانة"

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"نزاهة" تعلن انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامجها التوعوي "وطننا أمانة" "نزاهة" تعلن انطلاق المرحلة الثالثة لبرنامجها التوعوي "وطننا أمانة"
بالتعاون مع شركائها تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة"

أطلقت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" وبالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، المرحلة الثالثة لبرنامج "وطننا أمانة" لعام 2021م، تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة".

ويهدف البرنامج إلى تحقيق جملة من الأهداف التوعوية لحماية النزاهة وتعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد، وذلك وفقًا للجهود التي تبذلها الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030, التي أكدت على عدم التهاون أو التسامح مطلقاً مع الفساد المالي والإداري بكافة مستوياته.

وثمنت "نزاهة" الجهود التوعوية التي تبذلها الجهات في القطاعين خلال مراحل البرنامج، مؤملة استمرارها في هذه المرحلة وبما يحقق الأهداف المرجوة.

جدير بالذكر أن البرنامج يأتي استكمالاً للجهود التوعوية، والتثقيفية، التي بذلتها "نزاهة" مع إمارات المناطق في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية التي استهدفت عدداً من الجهات الحكومية التي تشكل خدماتها أولوية لدى المواطن من خلال فروعها في مناطق المملكة، وذلك لتنفيذ برنامج المبادرات الوطنية الرائدة في مشروع التوجهات الاستراتيجية للهيئة، والذي ينطلق من أهمية التطوير المستمر للهيئة وأعمالها، ومنها تطوير المبادرة في الجهات الحكومية، تحقيقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ورؤية المملكة 2030م.هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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