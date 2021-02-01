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الحالة المطرية تداهم معظم المناطق بداية من الغد.. هنا تفاصيل قوتها وتأثيرها وذروتها

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الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول في مواقع ومتوسطة في أخرى وثلوج في علقان واللوز

الحالة المطرية تداهم معظم المناطق بداية من الغد.. هنا تفاصيل قوتها وتأثيرها وذروتها

كشف المركز الوطني للأرصاد عن تفاصيل الحالة المطرية الجديدة، موضحاً أنها تشمل معظم مناطق #المملكة بمشيئة الله من غد الثلاثاء إلى السبت من تاريخ 20- 1442/6/24هـ.

وقال المركز: تبدأ الحالة الثلاثاء وذروتها الخميس والجمعة، مبيناً أن تبوك والأجزاء الساحلية لـ #المدينة_المنورة الأكثر تأثراً بـ #أمطار غزيرة و #سيول.

وقال المركز: أمطار متوسطة على مناطق: الباحة، وعسير، وجازان، ووسط وجنوب منطقتي الرياض والشرقية يومي الخميس والجمعة.

وتابع: ثلوج خفيفة على علقان #اللوز #الظهر مساء #الخميس وصباح #الجمعة.

صاحب الحالة المطرية نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية على جميع المناطق المتأثرة الواردة بالتقرير.

تفاصيل الحالة:
https://ncm.gov.sa/Ar/MediaCenter/Reports/Documents/Weather%20Reports/WeatherReport_01022021.pdf

الحالة المطرية تداهم معظم المناطق بداية من الغد.. هنا تفاصيل قوتها وتأثيرها وذروتها

الحالة المطرية تداهم معظم المناطق بداية من الغد.. هنا تفاصيل قوتها وتأثيرها وذروتها

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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