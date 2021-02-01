ضبط سيدة وسائق بحوزتهما كمية من الحشيش بنفق الشهيد أحمد حمدي

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، من ضبط (سيدة – وسائق، مقيمان بمحافظة الجيزة) حال محاولتهما عبور نفق الشهيد أحمد حمدي مستقلان إحدى السيارات قيادة السائق، بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش.

بمواجهة المتهمين اعترفت السيدة بحيازتها للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والهاتف المحمول للتواصل مع عملائها وأقر السائق بعدم علمه بالمضبوطات وأنه قام باصطحاب المتهمة لإيصالها لمحل إقامتها.

كما تم ضبط كمية من مخدر الحشيش بحوزة (شخص، مقيم بمحافظة جنوب سيناء) حال محاولته عبور نفق الشهيد أحمد حمدي مستقلاً إحدى السيارات الأجرة، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها، من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.