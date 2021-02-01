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ضبط مدير صيدلية بحوزته 500 ألف قرص دوائي مجهول المصدر

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ضبط مدير صيدلية بحوزته 500 ألف قرص دوائي مجهول المصدر ضبط مدير صيدلية بحوزته 500 ألف قرص دوائي مجهول المصدر

مصراوي Masrawy

02:22 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت مباحث إدارة بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (المدير المسئول عن إحدى الصيدليات الكائنة بدائرة قسم شرطة التبين) وذلك لإدارته مخزن ملحق بالصيدلية المشار إليها بدون ترخيص وقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح، فضلاً عن حيازته عقاقير طبية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بالمخالفة للقانون.

وضُبط بحوزة المتهم (500 ألف قرص دوائي لعقاقير مختلفة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية (جاري تحديده وضبطه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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