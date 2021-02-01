ضبط 3 أشخاص بحوزتهم هيروين في أسيوط

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة أبو تيج بمديرية أمن أسيوط من ضبط (3 أشخاص، جميعهم مقيمين بدائرة القسم) وذلك حال استقلالهم مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية قيادة أحدهم؛ بحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي – ميزان حساس –3 هاتف محمول).

بمواجهة المتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وبحيازتهم للمادة المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة.