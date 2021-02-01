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لحضور المتهم.. تأجيل محاكمة محمود عزت في قضية "التخابر مع حماس" لـ 1 مارس

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لحضور المتهم.. تأجيل محاكمة محمود عزت في قضية "التخابر مع حماس" لـ 1 مارس لحضور المتهم.. تأجيل محاكمة محمود عزت في قضية "التخابر مع حماس" لـ 1 مارس

مصراوي Masrawy

02:17 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم الإثنين، تأجيل إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان، في اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر الجماعة في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، لجلسة 1 مارس 2021.

وجاء قرار التأجيل بعدما أعلنت المحكمة، ورد كتاب إدارة ترحيلات أمن المحاكم، بتاريخ 31 يناير متضمنًا تعذر عرض المتهم محمود عزت إبراهيم.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بـ"الإعدام" شنقًا لـ"عزت"، وخيرت الشاطر، القيادي بالجماعة، و13 آخرين، والسجن المؤبد للرئيس المعزول محمد مرسي، وأحكام بالمشدد لباقي المتهمين بتهمة التخابر.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

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