مقتل مدني وأحد أفراد الأمن في انفجار ثان بكابول

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كابول - (د ب أ):

أعلنت شرطة كابول في بيان لها مقتل مدني واحد على الأقل وأحد أفراد قوة أمنية، بعد ظهر اليوم الاثنين، في انفجار استهدف سيارة تابعة للجيش في كابول.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية عن البيان القول إن الانفجار وقع في حوالي الساعة 1200 ظهرا بالتوقيت المحلي، بسبب عبوة ناسفة اصطدمت بها سيارة تابعة للجيش في منطقة جانجالاك في مدينة كابول.

ومع ذلك، لم تقدم الشرطة مزيدا من التفاصيل بشأن الانفجار.

ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن الانفجار على الفور.

على صعيد متصل، قال مسؤولون أمنيون بأفغانستان في وقت سابق اليوم الاثنين، إن انفجارا استهدف صباح اليوم سيارة مدرعة تخص خشنود نبي زاده، رئيس مكتب وزير الدولة لشؤون السلام، في كابول، دون وقوع إصابات.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الاخبارية الافغانية عن قوات الأمن القول، إن الحادث وقع في حوالي الساعة 0726 صباحا بالتوقيت المحلي، بعد أن اصطدمت سيارة نبي زاده بعبوة ناسفة.

ومن جانبها، أكدت شرطة كابول وقوع الانفجار، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل بشأنه.

وقال أقارب نبي زادة إنه واثنين من أبنائه، كانوا في السيارة عندما وقع الانفجار، دون أن يصب أي منهم، ولا حتى سائقه بأذى.

ويشار إلى أن نبي زاده هو أيضا مؤسس وكالة أنباء "خاما برس" الالكترونية الافغانية.

ولم تعلن أي جماعة، ومن بينها طالبان، مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.