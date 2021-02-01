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بنجلاديش تطالب ميانمار بالاستمرار في عملية إعادة أفراد الروهينجا

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بنجلاديش تطالب ميانمار بالاستمرار في عملية إعادة أفراد الروهينجا بنجلاديش تطالب ميانمار بالاستمرار في عملية إعادة أفراد الروهينجا

مصراوي Masrawy

02:20 م الإثنين 01 فبراير 2021

دكا - (د ب أ):

دعت بنجلاديش، اليوم الاثنين، ميانمار إلى الاستمرار في جهود المضي في تنفيذ العملية المتوقفة الخاصة بإعادة أفراد الروهينجا المسلمين، الذين يعيشون في مخيمات في بنجلاديش ، وذلك على الرغم من الانقلاب العسكري.

وقالت وزارة خارجية بنجلاديش في بيان إن بنجلاديش تتوقع الاستمرار "بجدية" في تعاونها مع ميانمار من أجل إعادة طواعية لأفراد الروهينجا.

ويأتي هذا البيان بعد ساعات من استيلاء جيش ميانمار على السلطة في انقلاب ضد حكومة الزعيمة الفعلية المنتخبة أون سان سو تشي.

وفرض الجيش حالة طوارئ لمدة عام، وألقى القبض على سو تشي بجانب عدد من القادة البارزين بحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.

ودعت بنجلاديش لتحقيق "السلام والاستقرار" في ميانمار، بحسب بيان وزارة الخارجية.

ويذكر أن بنجلاديش تستضيف أكثر من مليون من أفراد الروهينجا، عقب أن فروا من الهجوم العسكري العنيف عام 2017، الذي قال ممثلو الادعاء الدوليون إنه أسفر عن مقتل آلاف من المدنيين ويرتقي إلى أن يكون إبادة جماعية.

واتفقت الدولتان على إعادة طواعية لأفراد الروهينجا في نوفمبر 2017. ومنذ ذلك الحين، أخفقت محاولتان لإعادة اللاجئين عقب أن قال اللاجئون إنهم يخشون على سلامتهم في ميانمار.

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