أخبار عاجلة

واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به! -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"بعد عامين من اختفاءها".. العثور على جثة الطفلة "نور" في المنوفية

Print
"بعد عامين من اختفاءها".. العثور على جثة الطفلة "نور" في المنوفية "بعد عامين من اختفاءها".. العثور على جثة الطفلة "نور" في المنوفية

مصراوي Masrawy

02:18 م الإثنين 01 فبراير 2021

المنوفية- أحمد الباهي:

عامان من البحث المتواصل عن طفلة عمرها 5 سنوات ونصف تُدعى "نور عصام"، اختفت يوم 17 أبريل من العام 2019، ولم يُستدل عليها حتى أصيب أهلها باليأس، ولم يجدوا سوى منصات التواصل الاجتماعي لنشر صورها، وانتظار أي معلومة من الأمن تُثلج صدورهم، حتى تلاشى الغموض عن واقعة الاختفاء وكشف حفار "كراكة" جريمة قتل نفذها قاتل بعد وضعه جثمان الطفلة داخل "شيكارة" وإلقاءها في ترعة.

"نور عصام عيسى" ابنة قرية كفر أبشيش التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، باتت حديث الناس في المنوفية وخارجها بعد العثور على جثمانها داخل شيكارة في ترعة القرية، بذات الملابس التي اختفت بها قبل عامين، وسرعان ما تحركت الأسرة نحو الترعة ليجدوا هيكلًا عظميًا لطفلة صغيرة ببنطال بنفسجي اللون وبلوزة سوداء.

"شريف رمضان" خال الطفلة، حكى لـ"مصراوي" تفاصيل الاختفاء حتى لحظات كشف الجريمة النكراء، وقال أن "نور" اختفى أثرها داخل القرية أثناء انتظارها أسفل منزل عمها لاصطحاب نجله والذهاب لمنزل آخر، وخلال 3 دقائق لم يعُد لها آثر، وقبل 3 أيام حضرت "كراكة" لتطهير ترعة القرية، لترفع شيكارة وسط الطين وقذفتها على الجسر مُسببة قطعًا فيها.
وأضاف: طفل صغير لاحظ وجود هيكل عظمي والجمجمة ظاهرة فهرول نحو والده يخبره بما شاهده، فعلم أهل القرية أنها الطفلة المُختفية قبل مُدة من الزمن، وأخبروا الأسرة للقدوم والتعرف عليها، وبالفعل أكدت الأم أن الملابس وذلك الهيكل هو لابنتها نور، التي رحلت وتركت عذاب يعتصر قلبها وقلب الاب وأشقائها "ولد 17 سنة، بنت 13 سنة"، وقرروا إبلاغ الشرطة فورًا.
من جانبها، قررت مديرية أمن المنوفية نقل جثمان الطفلة لعرضها على الطب الشرعي وأخذ عينة من الحمض النووي لها "DNA" ومقارنته بمثيله في أسرتها، وأخذت أقوال الأسرة حول طبيعة الاختفاء وأسماء المُشتبه فيهم، وحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

إسبانيا تحتجز شابا إخوانيا مدانا بجرائم عنف في مصر تمهيدا لتسليمه للقاهرة

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

​نقيب الإعلاميين: المجتمع المصري يحتاج إلى رفع درجة الوعي

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

العثور على جثة ملقاة في مصرف بالخانكة

شبكة عيون الإخبارية