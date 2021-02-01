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قيمتها تتجاوز 3 ملايين جنيه.. "صحة السويس" تفحص "شحنة أدوية مهربة"

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قيمتها تتجاوز 3 ملايين جنيه.. "صحة السويس" تفحص "شحنة أدوية مهربة" قيمتها تتجاوز 3 ملايين جنيه.. "صحة السويس" تفحص "شحنة أدوية مهربة"

مصراوي Masrawy

01:57 م الإثنين 01 فبراير 2021

السويس _ حسام الدين أحمد:

قررت النيابة العامة في السويس تسليم مديرية الصحة في السويس أدوية تتجاوز قيمتها 3 ملايين جنيه، جرى ضبطها قبل تهريبها خارج البلاد، وذلك لفحصها وجرد الكمية وسحب عينات منها.

قال مصدر طبي مسئول بمديرية الصحة في السويس، إن الأدوية كانت داخل حاوية وكانت في طرقها إلى أحدى الموانئ لتهريبها، إلا أن رجال الشرطة تمكنوا من ضبطها داخل الميناء قبل شحنها، وبعد التحقيقات في القضية قررت النيابة العام تسليم صحة السويس الأدوية لفحصها بمعامل الرقابة والبحوث الدوائية.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة شكل لجنة بإشرافه ضمت الدكتورة مريم سلامة مدير عام إدارة الصيدلة رئيسة للجنة وعضوية الدكتورة مروة محمد عبد العليم مدير إدارة التفتيش الصيدلي والصيادلة زينب مجدي الخضري وشيري ميخائيل عزيز وسمير طاهر وماريان ممدوح زكي .

وجرى جرد الحاوية مع سحب عينات من العقاقير المختلفة وأرسلها للتحليل بمعامل الرقابة والبحوث الدوائية، وذلك على مدى يومين.

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