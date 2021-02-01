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وزير الشباب يدعم نادي أسوان الرياضي بنصف مليون جنيه

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وزير الشباب يدعم نادي أسوان الرياضي بنصف مليون جنيه وزير الشباب يدعم نادي أسوان الرياضي بنصف مليون جنيه

مصراوي Masrawy

01:57 م الإثنين 01 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن موافقة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على اعتماد مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك لدعم نادي أسوان الرياضي، من خلال تسديد القيمة الإيجارية للنادى والمتعلقة بتخصيص ملعب بتروسبورت لإقامة واستضافة 6 مباريات للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز للموسم الحالي 2020/2021.

وقدم المحافظ شكره للوزير أشرف صبحى على ما يقدمه من أوجه رعاية واهتمام لكافة الأنشطة الشبابية والرياضية لأبناء المحافظة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في نشر وتوفير هذه الأنشطة بكافة أنحاء المحافظة على الوجه الأكمل .

وأوضح اللواء أشرف عطية وجود تواصل مستمر بين المحافظة ومجلس إدارة نادي أسوان الرياضي، لتوفير كافة أوجه الدعم والمساندة لهذا النادي العريق، لاستكمال مسيرته في مسابقة دوري الأضواء.

لافتاً إلى أنه قام بمخاطبة وزير الشباب والرياضة لتوفير الدعم المالى للنادى وهو الذي لاقى استجابة سريعة من الوزير، مما يؤكد على حرص أجهزة الدولة برعاية أبناء الجنوب للاستمرار في التمثيل المشرف لهم في المسابقات الرياضية المختلفة .

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