تحرير محضر ضد مستشفى لإلقاء مخلفات طبية في ترعة بالأقصر

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مصراوي Masrawy

الأقصر- محمد محروس:

حرر اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، محضرًا ضد أحد المستشفيات عقب تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بإلقاء سيارة تابعة للمستشفى لمخلفات طبية على ترعة الحبيل ليلًا.

انتقل رئيس المركز وبرفقته جمال مرعزي سكرتير المدينة، ومحمد إبراهيم رئيس قرية الحبيل، لمعاينة موقع البلاغ، وبالفحص تبين صحة البلاغ وجرى إبلاغ الدكتور طاهر أيوب وكيل مديرية الصحة، وانتقال فريق الطب الوقائي بالمديرية وإبلاغ شرطة البيئة.

وبفحص المخلفات تبين وجود مستندات خاصة لبعض المستشفيات، وجرى تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة ضد المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية، وتطهير المكان وتعقيمه.

وناشد رئيس المركز المواطنين بضرورة عدم السماح لذوى النفوس الضعيفة بإلقاء مثل هذه المخلفات والابلاغ عنهم فورا.