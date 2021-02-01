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يوجه بمواصلة العمل بمشروعات السياحة والآثار لاستعادة الرونق التاريخي

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السيسي يوجه بمواصلة العمل بمشروعات السياحة والآثار لاستعادة الرونق التاريخي يوجه بمواصلة العمل بمشروعات السياحة والآثار لاستعادة الرونق التاريخي

مصراوي Masrawy

02:04 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمد سامي:

اجتمع الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.

وبحسب بيان، صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة "الأنشطة والمشروعات القومية لوزارة السياحة والآثار".

ووجه الرئيس بمواصلة العمل في المشروعات الخاصة بالمجال السياحى والأثرى على مستوى الجمهورية بالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة المعنية، في إطار استراتيجية الدولة لاستعادة الرونق التاريخي للمواقع الأثرية المصرية، ولإبراز ما تذخر به من إرث ثقافي وحضاري عبر العصور المختلفة، وذلك من خلال أعمال الترميم الشاملة للمواقع الأثرية، خاصةً في القاهرة الكبرى ذات الإمكانات التاريخية العريقة والمتنوعة، لتكون بمثابة متحف مفتوح بطابع جمالي ومنظم على غرار العواصم العالمية الكبرى.

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