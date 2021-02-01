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تأجيل محاكمة أحد متهمي قضية "مودة الأدهم" بتهمة الشروع في التزوير لجلسة 5 أبريل

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تأجيل محاكمة أحد متهمي قضية "مودة الأدهم" بتهمة الشروع في التزوير لجلسة 5 أبريل تأجيل محاكمة أحد متهمي قضية "مودة الأدهم" بتهمة الشروع في التزوير لجلسة 5 أبريل

مصراوي Masrawy

01:54 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:

قررت الدائرة الثانية جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة أحمد سامح بتهمة الشروع في تزوير محرر رسمي لجلسة 5 أبريل المقبل.

وطلب المحامي حسام شكري، دفاع المتهم أجلا للاطلاع والاستعداد للمرافعة وتقديم المستندات.

وكانت محكمة مستأنف الاقتصادية قضت بإلغاء حبس أحمد سامح وغرمته 300 ألف جنيه في قضية "مودة الأدهم وحنين حسام".

قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، ببراءة حنين حسام و2 آخرين من اتهامها بالتحريض على الدعارة، وقضت بإلغاء حبس مودة الأدهم وأحمد سامح وتأييد تغريم كل منهم 300 ألف جنيه عن تهمة نشر فيديوهات فاضحة.

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