الكويت.. استقالة خالد الجارالله وتعيين "الغانم" مكانه

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نائب وزير الخارجية السابق شغل عدة وظائف سامية

قدم خالد الجارالله نائب وزير الشؤون الخارجية الكويتي استقالته، وتم قبولها من وزير الخارجية أحمد الناصر محمد الصباح، الذي كلف جمال الغانم بالعمل مكانه كنائب وزير الخارجية بالوكالة.

ووفق صحيفة "القبس" الكويتية، أصدر وزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر قرارًا بتكليف جمال الغانم بمنصب وكيل لوزارة الخارجية بالوكالة، بعد قبول استقالة نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، الخميس الماضي.

وثيقة، توصف بأنها القرار الصادر عن وزير الخارجية الكويتي بقبول استقالة "الجارالله"؛ يجري تداولها، اليوم الاثنين، بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن خالد الجارالله دبلوماسي كويتي بارز متخرج من جامعة الكويت بشهادة بكالوريوس في العلوم السياسية سنة 1971 قبل التحاقه في العام ذاته بوزارة الخارجية.

وشغل "الجارالله" عدة وظائف سامية في الدولة الكويتية، من بينها منصب السفير الكويتي في العاصمة بيروت بين سنتي 1972 و1974 ليعود بعدها إلى الكويت للعمل في الديوان العام بمكتب وكيل وزارة الخارجية قبل انتقاله إلى الإدارة السياسية كرئيس لقسم الشؤون العربية بين 1974 و1987. وظيفته التالية كانت توليه في 1987 إدارة شؤون مجلس التعاون قبل تعيينه في 1999 وكيلا لوزارة الخارجية.

"الجار الله" معروف أيضًا في الوسط الإعلامي الكويتي والعربي كأحد أعضاء مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية والمجلس الاستشاري الإعلامي الأعلى في الكويت.نائب وزير الشؤون الخارجية الكويتي خالد الجارالله