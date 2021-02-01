"أمانة الشرقية" تضبط 17 مخالفة للإجراءات الاحترازية في الأسواق

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نفذت 847 جولة رقابية و3 جولات مشتركة مع الجهات المعنية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس الأحد،847 جولة رقابية، بالإضافة إلى ثلاثة جولات مشتركة مع الجهات المعنية؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازات في الأسواق والمراكز التجارية، حيث تم ضبط 17 مخالفة منها 14 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد19 وتطبيق " توكلنا " في الأسواق والمراكز التجارية، وثلاث مخالفات تكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة بغسل وتعقيم وتطهير 745 موقعاً، باستخدام 134185 لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، بمشاركة 471 فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، كما تم رفع 7707 أطنان من النفايات، وإزالة 4645 متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات بمشاركة 9406 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وعمدت الأمانة منذ صباح يوم أمس الأحد، بإلزام كافة المتسوقين ومرتادي المجمعات والمراكز التجارية، وكافة الأسواق بالمنطقة، باستخدام تطبيق "توكلنا"، لإبراز ما يثبت الحالة الصحية للمستفيد، ليكون شرطا إلزاميا ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، للدخول الى جميع الأسواق التجارية وأسواق النفع العام، والمجمعات التجارية، ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، واتباع التعليمات.

وكثفت كافة البلديات والإدارات المعنية بأمانة المنطقة الشرقية، الجولات الرقابية؛ للتأكد من تطبيق كافة الأسواق والمراكز التجارية لكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي من بينها تطبيق "توكلنا". وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبروتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، بالإضافة للشكاوى التي تُعنى بكافة ميادين الخدمة في المنطقة عبر مركز البلاغات 940، لمعالجتها، كما دعت الأمانة أفراد المجتمع للتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات هاتفياً أو إلكترونياً.

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