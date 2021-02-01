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لجنة الثقافة بالشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة بوابة الدرعية

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لجنة الثقافة بالشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة بوابة الدرعية لجنة الثقافة بالشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة بوابة الدرعية
أصدرت توصياتها بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة الترفيه

لجنة الثقافة بالشورى تناقش التقرير السنوي لهيئة بوابة الدرعية

عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى اجتماعاً لها "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد بن شويل القرني، ومشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

وناقشت اللجنة في اجتماعها التقرير السنوي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، والمحال إليها من المجلس لدراسة ما تضمنه، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حياله للرفع بها إلى المجلس لمناقشته في جلسة قادمة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة الدكتور علي بن أحمد بن شويل القرني، أن الاجتماع ناقش ما ورد في تقرير الأداء السنوي للهيئة من جميع جوانبه واستعرض أبرز الإنجازات المتحققة التي تؤكد العالمية التي يحظى بها مشروع بوابة الدرعية.
وأشار إلى ما تمثله الدرعية من تاريخ عريق للمملكة، وما يغرسه إبراز ذلك وتعزيزه من شعور بالفخر لتكون الدرعية واحدة من أبرز الوجهات لتبادل المعرفة الثقافية والأحداث الدولية.

وأوضح "القرني" أن اللجنة التقت في اجتماعات سابقة بالمسؤولين التنفيذيين بالبوابة وتعرفت على الجهود التخطيطية والتنفيذية التي تضطلع بها الهيئة وسبل إنجازها وتحقيقها.
وقال: اللجنة تحرص على لقاء المختصين فيما يتم دراسته داخل اللجنة للوقوف بدقة على الموضوعات المحالة إليها.

وأشاد بالتعاون البناء الذي تجده اللجنة من جميع المؤسسات والأجهزة التي تدخل موضوعاتها ضمن اختصاصات اللجنة أثناء دراستها ومناقشتها.

وأضاف "القرني" أن اللجنة ناقشت في اجتماعها كذلك وجهة نظر اللجنة تجاه ملحوظات وآراء أعضاء المجلس التي أبدوها في جلسة سابقة أثناء مناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للترفيه للعام 1440/ 1441هـ، حيث أنهت اللجنة دراسة ردها وتوصياتها تمهيداً لرفعها للعرض أمام المجلس في جلسة قادمة.


يذكر أن لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تأتي ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم مرئياتها وتوصياتها حيال هذه الموضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت القبة في الفترة المقبلة.مجلس الشورى

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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