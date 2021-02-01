أخبار عاجلة

واشنطن تدعم المرشحة النيجيرية لمنصب مدير منظمة التجارة العالمية -
السعودية تعرب عن تطلعها للعمل مع واشنطن لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة -
سلالة متحورة من فيروس كورونا تصيب مريضا في كاليفورنيا مجددا بعد 6 أشهر -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة عصابة تهريب المهاجرين -
مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع -
الجامعة العربية ترحب باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا -
اليوم.. دعوى عدم دستورية سن حضانة الفتيات وسن الرؤية -
مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة -
"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ -
النواب الليبي يعلن دعم السلطة التنفيذية الموحدة في البلاد حال نيلها الثقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التجارة" تطلق فرعها الإلكتروني لتسهيل أعمال المراجعين

Print
تتيح العديد من الخدمات التي كانت تستلزم سابقاً الحضور للفرع

تحت شعار "فرعنا صار إلكتروني"، أطلقت وزارة التجارة فرعها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية؛ وذلك لتسهيل أعمال المراجعين والمستفيدين.
وأوضحت الوزارة أنه أصبح بإمكان المراجع من خلال الفرع الإلكتروني الحصول على العديد من الخدمات التي كانت تستلزم سابقاً الحضور للفرع بسهولة وبشكل إلكتروني بالكامل.
وكشفت عن أبرز الخدمات في الفرع الإلكتروني التي شملت: إصدار سجل تجاري للخليجيين، حجز اسم تجاري للخليجيين، حجز اسم تجاري لجهة حكومية، تعديل سجل تجاري لشركة مساهمة، وإصدار سجل تجاري فرعي لشركة مساهمة، نقل ملكية سجل تجاري لشخص متوفى، تجديد السجل التجاري لشركة مهنية أو مختلطة، شطب سجل تجاري رئيسي لشركة وطنية، شطب سجل تجاري فرعي لشركة، شطب سجل تجاري لمؤسسة لشخص متوفى، تحويل سجل شركة رئيسي إلى مؤسسة، تجديد سجل تجاري فرعي لشركة مساهمة.
تجديد سجل تجاري رئيسي لفرع شركة خليجية، تجديد سجل تجاري رئيسي لفرع شركة أجنبية، تجديد سجل تجاري، التحويل من فرع شركة إلى مؤسسة رئيسي - فرعي، وتحويل السجل من فرعي إلى رئيسي لمؤسسة لمواطني دول مجلس التعاون، شطب سجل تجاري رئيسي وتحويل الفرع لرئيسي لمؤسسة لسعودي.
وأكدت أن جميع الخدمات السابقة يتم تنفيذها وإنجازها عن طريق الفرع الإلكتروني، إضافةً إلى الخدمات الإلكترونية الأخرى.

وزارة التجارة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

بالفيديو: حاول سرقة سيارتها.. شاهد ماذا فعلت به!

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

مصر تسجل 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 حالة وفاة

"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ

"الإذاعة والتليفزيون" تؤكد احترامها للمتقاعدين وتوضح: "اسأل السعودية" فُسِّر بشكل خاطئ

"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه

"الشباب" يسعى لاستعادة الصدارة.. و"القادسية" يطمح لتحسين مركزه

شبكة عيون الإخبارية