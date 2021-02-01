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قطار يدهس شابًا أثناء عبور مزلقان عشوائى في أسوان

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قطار يدهس شابًا أثناء عبور مزلقان عشوائى في أسوان قطار يدهس شابًا أثناء عبور مزلقان عشوائى في أسوان

مصراوي Masrawy

01:46 م الإثنين 01 فبراير 2021

أسوان – إيهاب عمران:

لقى شاب مصرعه اليوم الاثنين، بعد أن دهسه جرار قطار، أثناء عبوره مزلقان عشوائي بمنطقة نجع الشديدة بأسوان.

تلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطاراً من مأمور مركز أسوان، يفيد مصرع "ط . س . م" 39 عاما، ومقيم بقرية بهاريف وأثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة الشديدة من من مكان غير مخصص لعبور المشاة لم يلاحظ مرور جرار أحد القطارات ولفظ أنفاسه الأخيرة تحت عجلاته.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة أسوان، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

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