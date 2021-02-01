صور.. إخماد حريق محدود أسفل كوبري مرغم في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، على حريق محدود اندلع، ظهر اليوم الاثنين، أسفل كوبري مرغم بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، وذلك دون حدوث أي إصابات.

تلقت غرفة عمليات حي العامرية أول بلاغا يفيد نشوب حريق أسفل كوبري مرغم، وانتقل مسئولي الحي وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ.

ومن جانبه، قال اللواء حسام الشيخ، رئيس حي العامرية أول، إن الحريق نشب بعدد من إطارات السيارات القديمة أسفل كوبري مرغم بالطريق الصحراوي.

وأضاف رئيس حي العامرية أول، أنه جرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

تحرر المحضر إداري قسم شرطة العامرية أول، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.