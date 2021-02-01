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صور. بدء المرحلة الأخيرة لتطوير شارع الشهيد أحمد حمدي بمدينة طور سيناء

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صور. بدء المرحلة الأخيرة لتطوير شارع الشهيد أحمد حمدي بمدينة طور سيناء صور. بدء المرحلة الأخيرة لتطوير شارع الشهيد أحمد حمدي بمدينة طور سيناء

مصراوي Masrawy

01:45 م الإثنين 01 فبراير 2021

جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور بجنوب سيناء، أنه جاري تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعة ورصف وتطوير وتجميل شارع الشهيد أحمد حمدي، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

وأوضح رئيس المدينة أنه جاري رفع السور الحديدي والأشجار من الجزيرة الوسطى بالشارع، من خلال بمعدات وفنيين وعمال مجلس المدينة، تمهيدًا لبدأ أعمال التوسعة والرصف بمعرفة جهاز تعمير سيناء.

وأشار إلى أنه جاري تطوير ورفع كفاءة مسجد السلام، ضمن الخطة الخاصة بتطوير مدينة الطور.

جاء ذلك اليوم الاثنين خلال الجولة التي قام بها رئيس المدينة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.

وقال رئيس المدينة إن مرحلة التطوير الأولى لشارع الشهيد أحمد حمدي، تضمنت تطوير وتوسيع الطريق بطول 5 كيلو و300 متر، بتكلفة 50 مليون جنيه، وجرى وازدواج طريق حي النادي ليتناسب مع التوسعات التي جرت بشارع أحمد حمدي، بهدف تسهيل حركة الدخول والخروج من المدينة، بتكلفة 120 مليون جنيه، ليبغ إجمالي تكلفة المرحلة الأولى لتطوير شارع الشهيد أحمد حمدي وطريق حي النادي 170 مليون جنيه.

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