صور.. مصرع ميكانيكي سقط عليه صندوق سيارة نقل في بورسعيد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

لقى السيد المحمدي شلبي، فني ميكانيكا بحي الضواحي في محافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الأثنين، اثر سقوط صندوق سيارة نقل عليه أثناء عمله داخل جراچ الحي.

وتقدم اللواء أحمد قاسم، رئيس حي الضواحي بخالص تعازيه لأسرة المتوفي أثناء تأدية عمله، مؤكدا على أنه كان يتمتع بحسن الخلق والإخلاص والتفاني في العمل.

وأشار إلى أنه وجه بتقديم كافة الرعاية اللازمة لأسرته وتحمل كافة النفقات الخاصة بالجنازة، لافتا إلى أنه انتقل إلى جراچ الحي فور علمه بالواقعة، وأشرف على كافة إجراءات نقل جثمان الراحل بواسطة سيارة الإسعاف.