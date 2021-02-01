مفاجأة.. إخلاء سبيل المتهمين بترك والدتهما في الشارع ببنها

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت نيابة قسم ثان بنها، بمحافظة القليوبية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل كبير أخصائيين بدرجة مدير عام بالشباب والرياضة بالقليوبية، وشقيقه من سرايا النيابة.

جاء ذلك بعد ما شهدت التحقيقات في الواقعة مفاجأة بعد تنازل والدتهما المسنة عن المحضر المحرر ضدهما.

كما سلمت النيابة العامة المسنة، لابنتها لتعيش معها، بعد رفض النجلين أن تعيش معهما، بالرغم من استيلائهما على معاشها الشهري المقدر بمبلغ 2625 جنيه، كان يأخذه نجلها الذي رفض أن تعيش معه مبررًا ذلك بأن شقته صغيرة المساحة.

وتلقى مدير الأمن اللواء فخر الدين العربي إخطارًا من العميد حازم عفت، مأمور قسم ثان بنها، ببلاغ من "رضا.ع" 80 عامًا، مقيمة بمدينة بنها، تتهم ابنها بإلقائها في الشارع أسفل منزل شقيقه، بعد إرغامها على بيع شقتها، حيث جرى ضبط أحد ابنيها، وحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا لتحقيقات النيابة.

يأتي ذلك بعد أن تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا للسيدة المسنة، وسط مطالبات بمحاسبة ابنيها.​

اقرأ أيضًا:

على كرسي متحرك.. القبض على شخص ألقى والدته في الشارع ببنها

ابناها تخليا عنها.. تفاصيل جديدة في واقعة مسنة الشارع ببنها

تحدث عن السبب.. المتهم بترك والدته في الشارع يبرر فعلته