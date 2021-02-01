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رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

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رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة رئيس جامعة الأزهر يشيد بجهود لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مصراوي Masrawy

01:43 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالجهود التي تبذلها لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأعلن المحرصاوي خلال اجتماع اللجنة الشهري بحضور، الدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ولفيف من أعضاء اللجنة؛ أن ما قامت وتقوم به اللجنة يعكس مدى النشاط الكبير الذي تقوم عليه، لافتًا إلى أن النشاطات شملت؛ تنظيم عديد من المؤتمرات المحلية والدولية حول التنمية المستدامة، وتحقيق رؤية 2030م، إضافة إلى قيامها بمبادرات توعوية في ظل جائحة ، كما شملت تنظيم عديد من القوافل الطبية والإغاثية في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذه القوافل جابت الأماكن الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن هذه القوافل وصلت إلى محافظات: شمال سيناء، والوادي الجديد، وسوهاج، ومعظم محافظات الصعيد.

وأوضح رئيس الجامعة أن جهود اللجنة لم تقف عند حد القوافل الطبية والإغاثية فقط، بل قامت بالانفتاح والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية؛ من خلال عقد بروتوكولات التعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي، والإنتاج الحربي، والشباب والرياضة، وغيرها من باقي الوزارات.

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