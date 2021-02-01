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وزير المالية: البنك الدولي شهد بحكمة في إدارة أزمة كورونا

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وزير المالية: البنك الدولي شهد بحكمة مصر في إدارة أزمة كورونا وزير المالية: البنك الدولي شهد بحكمة في إدارة أزمة كورونا

مصراوي Masrawy

01:42 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه لولا الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته كان من الممكن أن تكون تبعات أكثر صعوبة على المواطنين.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لعرض برنامج وزارة المالية وما تحقق منها والمستهدف خلال الفترة المقبلة.

وأشار وزير المالية، إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر قدرة في مواجهة الصدمات، موضحًا أن مصر نجحت في مواجهة صدمتين الأولى في 2018 بالتزامن مع أزمة الأسواق الناشئة وهو ما لم يشعر به المواطنين، والثانية جائحة فيروس كورونا.

ولفت الوزير، إلى أن تركيز الدولة كان منصبًا على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، لاستكمال استراتيجية التنمية الشاملة 2030، مؤكدًا أن القيادة السياسية منذ 2014 والحكومات التي تولت المسئولية أخذت على عاتقها مسؤوليات كبيرة.

وقال "معيط": "قامت بدعم من الرئيس والشعب بصياغة البرنامج الاقتصادي بما يحقق الأهداف الاستراتيجية ووضع الخطة الزمنية المحكمة لتنفيذ ذلك"، متابعا: "ارتكز برنامجنا على استعادة الاستقرار الكلي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعميق الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية، فضلا عن تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقرًا وتحسين ظروف معيشة أهلنا في كل مصر".

وأشار وزير المالية، إلى أن الوزارة وضعت خطتها وفق حزمة من الإصلاحات، لتحقيق الاستقرار المالي للسيطرة على العجز في الموازنة والدين العام، والحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام.

وقال وزير المالية: هدفنا منع أي تدهور في الأحوال الاقتصادية ولتحقيق تحسن تدريجي لأوضاع المعيشة للمواطنين، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات وظهرت نتائجها في تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري رغم جائحة كورونا و بشهادة المؤسسات الدولية.

وكشف الوزير أمام نواب البرلمان، أن آخر شهادة دولية صدرت قبل 48 ساعة من البنك الدولي وجاء في هذه الشهادة: "حكمة إدارة الملف الاقتصادي من جانب السلطات المصرية وما شهدته من تناغم السياسات وإجراءات استباقية وتقليل سعر الفائدة وتحفيز الأعمال والقدرة على مواجهة الآثار السلبية لكورونا"، مما جعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الأزمات والتعامل معها.

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