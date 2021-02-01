نائب وزير التعليم العالي يشيد بالجهد المبذول في تطوير جامعة العريش

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

أشاد الدكتور أنور إسماعيل نائب وزير التعليم العالي للمشروعات القومية، بالجهد المبذول في تطوير وإنشاء جامعة العريش في وقت قياسي، معتبرًا أن ذلك إنجاز حقيقي على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال زيارة نائب وزير التعليم اليوم الإثنين لجامعة العريش، وذلك في إطار تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمتابعة المشروعات القومية والمشروعات الجارية في الجامعات المصرية على أرض الواقع.

وذكرت الجامعة - في بيان اليوم - أن نائب الوزير قام بجولة تفقدية لجميع منشآتها ومبانيها في مختلف الكليات والمشروعات الإنتاجية الحالية والجاري إنشاؤها داخل الحرم الجامعي.

يذكر أنه صدر قرار جمهوري في إبريل عام 2016 بإنشاء جامعة العريش كجامعة مستقلة وانفصالها عن جامعة قناة السويس، حيث كانت تضم 6 كليات، تمت زيادتها حاليا إلى 12 كلية، وجاري التوسع بإنشاء كليات نوعية جديدة في مختلف التخصصات لتصل إلى نحو 16 كلية ملحقا بها مراكز نوعية وبحثية لاستغلال كافة ثروات سيناء لتعظيم الاستفادة منها.

كما يجري إقامة مدرجات ومعامل جديدة وملاعب وصالات أنشطة ومدن جامعية، بالإضافة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة على مساحة نحو 75 فدانا، وتضم مزارع متنوعة للخضار والزيتون، وعنابر للثروات الحيوانية والداجنة والسمان والأرانب، والمزرعة السمكية.