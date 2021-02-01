862 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف عن الحصيلة الضريبية لعام 2021

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال د.محمد معيط، وزير المالية، إن الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة المصرية أتت بثمارها.

وأضاف معيط، خلال إلقاء بيان أداء وزارته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين: "لا شك أن هناك قطاعات تأثرت بسبب جائحة فيروس كورونا؛ مثل صناعات السياحة والطيران".

وكشف وزير المالية عن أن الحصيلة الضريبية لهذا العام ستصل إلى 862 مليار جنيه، بعد أن كانت في عام 2014- 2015 قد وصلت إلى 253 مليار جنيه، موضحًا أن هذا ساعد الدولة المصرية في أن تجابه متطلبات الإنفاق.

ونوه معيط بالتطور الحادث في ملف الجمارك، قائلًا: "ستكون لدى الدولة معلومات كاملة بالواردات التي تأتي للدولة قبل أن تأتي؛ حتى نطبق فكرة الإفراج المسبق بما يواجه مشكلة الاحتفاظ بالواردات".