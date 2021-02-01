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شركة البحر الأحمر للتطوير تبحث فرص توظيف أبناء منطقة المشروع

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شركة البحر الأحمر للتطوير تبحث فرص توظيف أبناء منطقة المشروع شركة البحر الأحمر للتطوير تبحث فرص توظيف أبناء منطقة المشروع
بالتعاون مع ممثلي وزارة الموارد البشرية وصندوق تنمية الموارد "هدف"

شركة البحر الأحمر للتطوير تبحث فرص توظيف أبناء منطقة المشروع

عقدت شركة البحر الأحمر أمس لقاءها الأول بممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتدريب والتوظيف، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالي التدريب والتوظيف لأبناء وبنات منطقة المشروع.

وتناول اللقاء الذي أقيم في مقر الشركة، بحضور ممثلي وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وممثلي صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وممثلي الشركات المقاولة بالمشروع، التعريف بالفرص المتنوعة لتمكين شباب وشابات المنطقة، وسبل تمكين الشركات العاملة في المشروع من توظيف أبناء المنطقة وما جاورها ضمن كوادرها البشرية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باغانو: الشركة تلتزم بتطوير وتمكين ودعم سكان المجتمعات المحلية القريبة من المشروع لضمان جعلهم في طليعة المستفيدين من مميزاته عبر توفير فرص تدريب وعمل مناسبة لهم.

وأضاف: الشركة تسعى إلى تخطي المفهوم السائد للاستدامة من النواحي البيئية والاجتماعية والاقتصادية من خلال تقديم مبادرات نوعية في مجال التنمية الاجتماعية. بالإضافة إلى توفير العديد من البرامج التدريبية، حيث من المتوقع أن يوفر المشروع بحد ذاته حوالي 70 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030م.شركة البحر الأحمر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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