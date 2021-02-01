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3 لوائح فنية جديدة ومركز لسلامة المركبات.. "المواصفات" تجتمع وتعتمد

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3 لوائح فنية جديدة ومركز لسلامة المركبات.. "المواصفات" تجتمع وتعتمد 3 لوائح فنية جديدة ومركز لسلامة المركبات.. "المواصفات" تجتمع وتعتمد
استعراض لأداء الخطة الاستراتيجية وإحاطة بـ110 "مشروع مواصفات"

3 لوائح فنية جديدة ومركز لسلامة المركبات..

عقد مجلس إدارة الهيئة للمواصفات والمقاييس والجودة، اجتماعه الـ179 برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

واستعرض المجلس، في اجتماعه، تقريراً عن أداء مشاريع الخطة الاستراتيجية للهيئة عن الربع الرابع لعام 2020، وخطة العمل في الهيئة للعام 2021، كما وافق على إنشاء مركز لسلامة المركبات ضمن الهيكل التنظيمي للهيئة.

واعتمد مجلس إدارة المواصفات، ثلاث لوائح فنية جديدة وهي: اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، واللائحة الفنية للمركبات المستوردة المستعملة، اللائحة الفنية للمنتجات الجلدية، إلى جانب الإحاطة باعتماد مشاريع المواصفات القياسية السعودية وعددها 110 مواصفات.

ويشارك في عضوية مجلس إدارة الهيئة ممثلي وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور، والدفاع المدني)، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة، وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة الطاقة، وزارة الصحة، وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك)، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للغذاء والدواء، وثلاثة ممثلين لقطاع الأعمال.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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