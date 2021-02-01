رئيس "علمية كورونا": تحديث بروتوكول علاج كورونا قريباً

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه من المحتمل تحديث البروتوكول العلاجي للمرة الخامسة قريباً.

جاء ذلك خلال فعاليات الوبينار الأول المشترك بين اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، واللجنة القومية للأمراض غير السارية (NCDs) تحت عنوان الأمراض المزمنة في زمن الكورونا، اليوم الاثنين.

وأضاف أنه تم وضع أول بروتوكول لعلاج كورونا بناء على خبرات شخصية بعد وجود اول مصاب في مصر وليس خبرات علمية وتم كتابته يدويا مكون من عقارين الهيدروكسي كلوروكين ومضادات الفيروسات.

وأوضح حسني أن البروتوكول المصري خضع لتعديل في شهر مايو بعد وجود عدد كبير من المرضي وخبرات علمية، كما تم تحديثه فيه نوفمبر.