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"الوطنية للتدريب" تختتم برنامج تدريب القيادات العليا بوزارة العدل

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"الوطنية للتدريب" تختتم برنامج تدريب القيادات العليا بوزارة العدل "الوطنية للتدريب" تختتم برنامج تدريب القيادات العليا بوزارة العدل

مصراوي Masrawy

01:18 م الإثنين 01 فبراير 2021

كتب- محمد نصار:

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب السبت الماضي التدريب الفعلي لبرنامج تدريب قيادات وزارة العدل لـ 13 مساعد وزير و5 رؤساء محاكم ابتدائية و8 مستشارين من أعضاء المكتب الفني لوزير العدل، حيث تلقوا التدريب على مدار 4 أيام بواقع 24 ساعة تدريبية بمقر الأكاديمية.

أتى هذا البرنامج بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح في تجربة هي الأولى من نوعها داخل الدولة المصرية، حيث تعاونت الأكاديمية مع وزارة العدل ممثلة في المركز القومي للدراسات القضائية في تصميم برنامج تدريبي لقيادات الوزارة إيمانًا من وزارة العدل بأهمية تطوير ثروتها البشرية.

وصرح المستشار طارق علي مساعد وزير العدل، بأن فكرة البرنامج جاءت من وزير العدل بالتنسيق مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، مُضيفًا: "يعمل معظمنا بالوزارة كقضاة، والعمل القضائي هو عمل فني، وقد لا يتدخل بشكل كبير في الأعمال الإدارية، على الرغم من ممارستنا لتلك الأعمال بشكل يومي، وجاء التدريب لصقل المهارات الإدارية والتعرف على المعارف الحديثة بها".

وكشف المستشار شريف الدياسطي مساعد وزير العدل، عن هدف البرنامج قائلًا: "نحتاجه.. حيث إن هذا التدريب ليس حاجة كمالية، بل هو مهم؛ لأننا قضاة ونباشر أعمال إدارية مسؤوليين عنها على مستوى محاكم والشهر العقاري، تقتضي تلك الأعمال مستوى معين من الإدارة حتى تمكنا من الإلمام بمهامنا، وبالتالي بنسعى دائمًا لتدريب القائمين على هذه الأعمال؛ لمنحهم فرصة أفضل لتحقيق مهامهم بشكل دقيق وسريع".

ونال البرنامج انطباعا إيجابيا من جانب المستشارين في نهاية التدريب الفعلي، حيث أعربوا عن سعادتهم لتلقيهم محتوى ثري وحديث في فترة زمنية قصيرة، مُتمنيين تكرار تجربة التدريب لكن بمحتوى شامل ومدة تدرييبة طويلة.

وصُمم برنامج تدريب قيادات وزارة العدل بهدف تأهيل العاملين بها بشكل عام، إلى جانب رفع كفاءتهم وتدريبهم على أحدث نظريات الإدارة التي تناسب العمل داخل وخارج مصر، فتركزت محاور البرنامج على الذكاء العاطفي والاجتماعي والقيادة الفعالة والتخطيط الاستراتيجي، بالإضافة إلى إدارة المشروعات وتسويق الذات.

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