وزير المالية لـ"النواب": نسعى للمزيد من زيادة الرواتب والمعاشات وتحسين معيشة المواطن

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مصراوي Masrawy

مصراوي

قال د. محمد معيط، وزير المالية، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق الحماية الاجتماعية مثل إنهاء التشوه الحادث في ملف الدعم، تستهدف إنهاء التأثيرات السلبية على هذا القطاع.

وأضاف معيط، خلال إلقاء بيان وزارته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم أنه تم تحويل المخصصات والوفر المالي الناتج عن رفع الدعم عن الطاقة لصالح ملف الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة، موضحًا أن خفض دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه عام 2017- 2018 إلى 28 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى أنه تم أيضًا إصلاح منظومة دعم السلع التموينية بإضافة 4.4 مليار جنيه إضافية، وزاد نصيب الفرد من 15 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، وأن هذا حمل الدولة أعباء مالية تقترب من 40 مليار جنيه، موضحًا أن الدولة المصرية تسعى للمزيد من زيادة الرواتب والمعاشات وتحسين معيشة المواطن.

وذكر وزير المالية أن الوزارة خصصت مبلغ 260 مليار جنية لصناديق المعاشات، وأنه من المقرر أن يصل هذا المبلغ في 30 يونيو من هذا العام إلى 306 مليارات جنيه، وخلال 48 سنة، وفقًا لخطة السنوات الخمسين القادمة، سيصل المبلغ المخصص لصندوق المعاشات إلى 45 تريليون جنيه.

وأضاف معيط: الحكومة تستهدف استقرار أحوال أصحاب المعاشات والعمل على أن يكون هناك دعم كبير لهم؛ لتحقيق حياة كريمة لأصحاب المعاشات.

ونوه وزير المالية بأنه في ما يخص المحور الخاص بمعدل النمو، فإن مصر حققت في عام 2018 معدل نمو وصل إلى 5.6 في المئة، وهو أعلى معدل نمو في الاقتصادات الناشئة، وأعلى معدل نمو بالمنطقة العربية.

وقال الوزير إنه رغم جائحة كورونا وتأثيرها على كل الاقتصادات العالمية؛ فإن معدل النمو عام 2019- 2020 وصل إلى 3.6 في المئة، وهو معدل عال بالنظر إلى الظروف التي اجتاحت العالم وفي ما يخص الإيرادات الخاصة بالدولة المصرية.

ولفت وزير المالية إلى أن معدل الإيرادات ارتفع إلى ما يقرب 17%، في حين ارتفعت الإيرادات غير الضريبية إلى 26 في المئة، في حين زادت المصروفات بنسبة 15%؛ نظرًا لظروف جائحة كورونا، خصوصًا في مجال الاستثمارات والحماية الاجتماعية.