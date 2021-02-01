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السيطرة على حريق داخل مزرعة دواجن في الشرقية

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السيطرة على حريق داخل مزرعة دواجن في الشرقية السيطرة على حريق داخل مزرعة دواجن في الشرقية

مصراوي Masrawy

01:29 م الإثنين 01 فبراير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بناحية كفر "أبو حطب" التابع لدائرة مركز شرطة ههيا.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق في مزرعة دواجن بناحية كفر "أبو حطب" بدائرة مركز شرطة ههيا.

ودفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية، بسيارتين إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أسفرت النيران عن نفوق 12 ألف كتكوت.

وتبين أن المزرعة مُقامة على مساحة 400 متر مربع، مكونة من طابق واحد ومعروشة بالخشب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسبابه.

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